Крулько назвав головні завдання збірної України з біатлону на сезон-2026/27
Президент ФБУ пояснив важливість відновлення квоти у п'ять спортсменів
Президент Федерації біатлону України Іван Крулько окреслив ключові цілі національних команд на етап Кубка світу сезону-2026/27.
За підсумками попередньої кампанії 2025/26 чоловіча та жіноча збірні України втратили представництво у п'ять спортсменів в особистих гонках Кубка світу. Для жіночої команди скорочення квоти до чотирьох біатлоністок стало найгіршим показником за останній 21 рік, тоді як чоловіча збірна виступатиме в такому форматі вдруге за три роки.
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За словами очільника федерації, пріоритетом для української команди стане повернення п'ятої ліцензії та боротьба за високі позиції. Слова наводить Суспільне Спорт.
Це наша мета, тому що п'ять учасників, а не чотири, — це одна додаткова людина, яку можна тестувати на найвищому рівні. Тому відновлення квоти є нашою метою, але ще, безумовно, цілі — це потрапляння в чільну десятку, на п'єдестал. Вони не відміняються і стоять у нас на порядку денному.
Крулька переобрали президентом Федерації біатлону України.
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