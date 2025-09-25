Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Антон Дудченко в інтерв’ю Суспільне Спорт оцінив підготовку до олімпійського сезону-2025/26:

Ми не мали літнього чемпіонату світу цього року, тому чемпіонат України один з основних етапів літньої підготовки. Це був зріз, де можна подивитися, над чим попрацювати до кінця сезону, що покращити. Гадаю, атмосфера була чудовою і все супер.

Про підготовку до сезону:

Цього року провели багато днів на висоті. Думаю, що тренери будували такий план з прицілом на Олімпійські ігри, бо стадіон, де проходитимуть змагання з біатлону, знаходиться десь на висоті 1700 м. У нас багато зборів на висоті. Так, звісно, гіпоксія, не вистачає кисню, але ми бігаємо гонки на такій висоті, потрібно це відчути. Пропрацювати всі можливі варіанти, які можуть бути на Олімпійських іграх.

В Антгольці у нас щороку проходять етапи Кубка світу. Це не нове місце для нас, знаємо рельєф траси, наскільки там важка висота, підхід до стрільбища – всі ці нюанси. Сказати, що щось нове знайшли під час літніх зборів не можу, бо вже багато разів брав участь тут у змаганнях і на тренувальних зборах. Це не так, як були Олімпійські ігри у Китаї чи Кореї, де ніхто не був і не знав, до чого готуватися. Антгольц для всіх знайоме місце, всі знають, які там погодні умови, траса, рельєф. Щось нове – не думаю, що ми щось знайшли. Але так само не можу дати прогноз, що буде взимку, бо це гори, все може досить швидко змінитися.

Зараз складно оцінити підготовку. Думаю, це можна буде сказати на перших зимових етапах, бо літо і зима – це різні речі: хтось себе краще почуває на лижах, хтось – на лижеролерах. Але робота була виконана. За себе можу сказати, що не було жодних збоїв чи хвороб, виконав усю з тренерами роботу. Все поки що йде за планом, а оцінку можна буде давати після зимових стартів.

Нагадаємо, що Дудченко став віцечемпіоном супернспринту літнього чемпіонату України.