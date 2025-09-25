Олег Гончар

Український біатлоніст Віталій Мандзин поділився думками про підготовку до олімпійського сезону 2025/26 в інтерв’ю «Суспільне Спорт».

Сезон Кубка світу стартує 29 листопада, а Олімпіада-2026 в Італії пройде з 6 до 22 лютого.

«Відчуваю психологічний тиск, який на мене покладають. Але я люблю важкі виклики і готовий з ними боротися. Інколи падаю, але потім збираюся і підводжуся». Віталій Мандзин

Мандзин зазначив, що сподівається на кращі результати, ніж торік, і багато працює над цим. Зараз команда планує короткий відпочинок на тиждень-півтора, щоб зібратися з силами перед зимовою підготовкою. Віталій підкреслив, що біатлон вимагає комплексного підходу.

«Треба підтягувати всі чинники – лижний хід, стрільбу, дрібні аспекти, які складають результат». Віталій Мандзин

Мандзин, який піднявся з 76-го на 31-ше місце в загальному заліку Кубка світу за два сезони, налаштований на прогрес і дебют на Олімпіаді.

Нагадаємо, раніше Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону.