Віталій Мандзин готовий до викликів олімпійського сезону
Український біатлоніст розповів про плани на Кубок світу та Олімпіаду
2 днi тому
Український біатлоніст Віталій Мандзин поділився думками про підготовку до олімпійського сезону 2025/26 в інтерв’ю «Суспільне Спорт».
Сезон Кубка світу стартує 29 листопада, а Олімпіада-2026 в Італії пройде з 6 до 22 лютого.
«Відчуваю психологічний тиск, який на мене покладають. Але я люблю важкі виклики і готовий з ними боротися. Інколи падаю, але потім збираюся і підводжуся».
Мандзин зазначив, що сподівається на кращі результати, ніж торік, і багато працює над цим. Зараз команда планує короткий відпочинок на тиждень-півтора, щоб зібратися з силами перед зимовою підготовкою. Віталій підкреслив, що біатлон вимагає комплексного підходу.
«Треба підтягувати всі чинники – лижний хід, стрільбу, дрібні аспекти, які складають результат».
Мандзин, який піднявся з 76-го на 31-ше місце в загальному заліку Кубка світу за два сезони, налаштований на прогрес і дебют на Олімпіаді.
Нагадаємо, раніше Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону.