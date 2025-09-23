«Гонка була нелегкою, але результат порадував». Мандзин після тріумфу у суперспринті
Українець розповів про труднощі на дистанції
26 хвилин тому
Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував перемогу у суперспринті на чемпіонаті України з літнього біатлону, який триває у Яворові. Слова наводить Суспільне Спорт.
Гонка нелегка, бо це чемпіонат України, де ми маємо показати рівень своєї підготовки. Але будь-яка гонка є нелегкою, особливо тут, у Сянках, де погодні умови, а саме вітер, можуть внести корективи. На щастя, я зміг впоратися з ними, звісно, прикро за останній рубіж, за ці два промахи. Не мусив я цього робити, але десь не впорався з емоціями. Намагався по трасі відіграти по максимуму, тому дякую Богу, що стався такий результат.
Мандзин та Тарасюк стали переможцями суперспринтів на літньому ЧУ з біатлону.
