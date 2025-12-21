Джакомель виграв останню гонку Кубка світу у 2025 році
Італієць став найкращим у масстарті в Ансі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чоловічим масстартом завершився третій етап Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.
Переможцем гонки став італієць Томмазо Джакомель, який став найкращим попри штрафне коло. Також до призової трійки дісталися француз Ерік Перро та норвежець Ветле Крістіансен.
Кубок світу. Франція, Ансі. Чоловіки. Масстарт
1. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0+0+0) 33:35.1
2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +18.1
3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 1+1+0+0) +21.3
Нагадаємо, що жіночий масстарт виграла Марен Кіркеейде.
