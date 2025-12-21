Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин висловився в інтерв'ю biathlon.com.ua про виступ у гонці переслідування у рамках етапу Кубка світу у французькому Ансі:

Cьогодні гонка, звісно, видалася набагато кращою, ніж вчора (спринт). Перш за все той виступ обумовлений не надто хорошим самопочуттям. Тому, на жаль, не вийшло вчора показати кращий результат і боротися сьогодні за ще вищі і кращі позиції.

Ви показали у персьюті кращий в команді хід, втім багато спортсменів говорять про жахливий стан траси напередодні персьюту, яка сьогодні дистанція та як працювалось по ній?

Насправді так, траса була не в найкращому стані сьогодні, але вона була кращою, ніж вчора. От, в принципі, сьогодні можна було працювати в своєму ритмі.

Вчора Дмитро Підручний говорив, що на результат тут, в Ансі, сильно впливає стан лиж, які вони були сьогодні, чи впорався сервіс?

Так, в принципі, сьогодні в мене, звісно, жодних питань до сервісу. І, в принципі, коли поєднання хороше лиж і непоганого самопочуття, виходить ось такий результат. Тому сьогодні я задоволений тим, як почувався на трасі.

Прокоментуйте ті два промахи на другій стрільбі, що сталося?

Насправді, важко пояснити, тому що я їх не відмічав як промахи. В принципі, відпрацьовував також два постріли, як і три попередні. Тому навіть здивувався, що я їх не зміг закрити.

Атмосфера у Ансі дуже драйвова, а як Ви ставитеся до таких активних і занадто гучних вболівальників, особливо на стрільбищі?

Насправді, дуже позитивно. І я кайфую від такої атмосфери. В принципі, від вболівальників, від такої їх кількості. Мені це, насправді, дуже подобається і особливо сильно заводить. Тому я хочу сказати, що це чудовий етап, атмосфера тут просто шалена.

Нагадаємо, що Мандзин фінішував у персьюті 28-м.