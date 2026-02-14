Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про результат у спринті, де українець фінішував з 24-м результатом.

Як оцінює спринт

Гонка видалася досить непоганою, але суперники були надзвичайно сильними: практично жодного шансу не дали. Намагався зробити все, що міг, показати найкращий результат.

Про незакриту мішень на другому вогневому рубежі

Намагався акуратно працювати на («стійці»), але десь один постріл – не вийшло закрити мішень. Більше технічний момент.

Чи завадила психологія?

Можливо, так, але якщо зробити математичні підрахунки і відняти 25 секунд... Насправді не було такого хвилювання перед цією стрільбою, робоча помилка – таке буває.

Чи вдається тримати форму?

Так. Завдяки тому, що старти виходять через день, буває і два дні перерви – вдається відновитися. Але ці гори відчуваються, нелегко тут бігати.

Про підсумок гонки та амбіції на наступні старти

Траса була доволі у гарному стані, лижі теж непогано працювали. Але поки не знаю, що треба зробити, щоб можна було конкурувати за топ-6.

