Джима пропустить першу гонку Олімпіади-2026
У тренерському штабі команди України не розглядають Юлію на виступ у змішаній естафеті
32 хвилини тому
Фото: НОК України
Старший тренер жіночої команди України з біатлону Микола Зоц в інтерв’ю Суспільне Спорт повідомив, що Юлія Джима не виступить у першій гонці Олімпіади-2026 – змішаній естафеті, яка пройде 8 лютого:
На 100% можу сказати, що (Джима) не розглядається на цю естафету. Вона буде готуватися на індивідуальну гонку – це її коронна дистанція, можна сказати.
