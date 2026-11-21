Джима розпочне новий біатлонний сезон на етапах Кубка IBU
Повернення українки до основної команди залежатиме безпосередньо від її спортивної форми
Олімпійська чемпіонка з біатлону Юлія Джима стартуватиме у новому змагальному сезоні з виступів на Кубку IBU. Про це в коментарі Суспільне Спорт повідомив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.
36-річна спортсменка пропустить перші етапи Кубка світу та наразі продовжує підготовку за індивідуальним планом. Повернення досвідченої біатлоністки до основної команди залежатиме безпосередньо від її спортивної форми.
Якщо ми побачимо, що є результат, то будемо підключати її на Кубок світу.
Зазначимо, що востаннє Юлія Джима виступала на етапах Кубка IBU ще 14 років тому — у сезоні-2012/13.
Крулька переобрали президентом Федерації біатлону України.
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