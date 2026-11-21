Денис Сєдашов

Олімпійська чемпіонка з біатлону Юлія Джима стартуватиме у новому змагальному сезоні з виступів на Кубку IBU. Про це в коментарі Суспільне Спорт повідомив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

36-річна спортсменка пропустить перші етапи Кубка світу та наразі продовжує підготовку за індивідуальним планом. Повернення досвідченої біатлоністки до основної команди залежатиме безпосередньо від її спортивної форми.

Якщо ми побачимо, що є результат, то будемо підключати її на Кубок світу. Іван Крулько

Зазначимо, що востаннє Юлія Джима виступала на етапах Кубка IBU ще 14 років тому — у сезоні-2012/13.

Крулька переобрали президентом Федерації біатлону України.