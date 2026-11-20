Денис Сєдашов

Міжнародний біатлонний союз (IBU) офіційно підтвердив, що спортсмени з росії та білорусі не братимуть участі в міжнародних змаганнях у новому сезоні. Про це йдеться у пресрелізі організації, оприлюдненому напередодні старту Кубка світу.

Питання можливого повернення представників країн-агресорок розглядалося на засіданні Виконавчої ради IBU. Функціонери заслухали інформацію від спеціальної моніторингової групи, яка стежить за ситуацією навколо відсторонених національних федерацій.

За підсумками обговорення Виконавча рада постановила, що підстав для пом'якшення санкцій немає.

Тренерський штаб назвав склади жіночої та чоловічої збірної України на Кубок світу та Кубок IBU.