Денис Сєдашов

Чинний очільник Федерації біатлону України (ФБУ) Іван Крулько залишається на своїй посаді на другу каденцію, яка триватиме до листопада 2030 року. Посаду першого віцепрезидента також зберіг Андрій Дериземля. Повідомляє Суспільне Спорт.

Виборча конференція ФБУ відбулася у суботу, 21 листопада. Голосування проходило на безальтернативній основі — Крулько був єдиним зареєстрованим кандидатом. Із 86 делегатів конференції у голосуванні взяли участь 75 осіб, і всі вони одноголосно підтримали переобрання чинного президента.

Іван Крулько очолює український біатлон із 14 листопада 2022 року, коли змінив на цій посаді Володимира Бринзака.

Тренерський штаб назвав склади жіночої та чоловічої збірної України на Кубок світу та Кубок IBU.