Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Обергофі – Джима повертається до змагань
У заявку на змагання у Німеччини потрапили 5 біатлоністок
близько 2 годин тому
Фото: IBU
Тренерський штаб жіночої команди України з біатлону визначився зі складом на етап Кубка світу-2025/26 у німецькому Обергофі, який пройде з 8 по 11 січня, повідомляє Суспільне Спорт:
Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Дарина Чалик
Відзначимо, що для Джими це буде дебютний етап сезону. Лідерка збірної пропускала стартові етапи КС через пошкодження.
