Олег Шумейко

Тренерський штаб жіночої команди України з біатлону визначився зі складом на етап Кубка світу-2025/26 у німецькому Обергофі, який пройде з 8 по 11 січня, повідомляє Суспільне Спорт:

Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Дарина Чалик

Відзначимо, що для Джими це буде дебютний етап сезону. Лідерка збірної пропускала стартові етапи КС через пошкодження.