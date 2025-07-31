Денис Сєдашов

Шестиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад у соціальній мережі відреагував на трагічну загибель ексбіатлоністки Лаури Дальмаєр, яка загинула під час експедиції у горах у Пакистані.

Нам буде не вистачати твоєї доброти. Спочивай з миром, Лауро. Ми згадуватимемо тебе на кожній вершині. Мартен Фуркад

31-річна Дальмаєр потрапила під каменепад на висоті близько 5700 метрів. Через високий ризик для життя рятувальників її тіло не будуть діставати з-під завалу, про що раніше повідомили місцеві служби.

У IBU відреагували на новини щодо Дальмайєр.