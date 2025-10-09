Титулований український біатлоніст Дмитро Підручний розкритикував рішення МОК про допуск російських спортсменів на зимову Олімпіаду-2026 під нейтральним флагом.

Цитує Підручного Dagbladet.

«Це помилкове рішення. Злюсь, коли чую, що хтось хоче повернути росіян на Олімпіаду, поки конфлікт все ще продовжується.

росія використовувала своїх спортсменів як інструмент пропаганди підтримки військових дій. Вони завжди були сильно політизовані та стояли в одному ряду зі своїм президентом.

Цей конфлікт – не просто питання політики чи України. Це проблема глобальної безпеки. Ми не можемо заплющувати очі і вдавати, що спорт відокремлений від політики. Спортсмени та громадяни росії не можуть бути звільнені від відповідальності».