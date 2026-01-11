Денис Сєдашов

У Обергофі відбувся жіночий персьют у межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону 2025/26.

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко: стартувавши 33-ю за підсумками спринту, вона з двома промахами фінішувала на 35-й позиції.

Також Україну в гонці представляла Дарина Чалик, яка розпочала персьют 60-ю. Натомість Олександра Меркушина, яка мала стартувати 59-ю, знялася з гонки ще до її початку.

Перемогу впевнено здобула шведка Ельвіра Еберг, яка стартувала першою та втримала лідерство до фінішу. Друге місце посіла Суві Мінккінен, програвши переможниці 16,6 секунди, а третій результат показала ще одна представниця Швеції — Ханна Еберг.

Етап Кубка світу з біатлону (Обергоф). Результат жіночої гонки переслідування

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) 31:38.5

2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1+0+0) +16.6

3. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +1:04.5

…

35. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+1+0) +3:57.6

56. Дарина Чалик (Україна, 0+3+1+1) +6:39.7

