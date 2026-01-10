Підручний: «Це була класна гонка переслідування»
Українець фінішував сьомим на етапі Кубка світу в Обергофі
близько 1 години тому
Фото: Dmytro Yevenko
Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував у соціальних мережах свій виступ у гонці переслідування на четвертому етапі Кубка світу в Обергофі, де він фінішував сьомим.
Це була класна гонка переслідування — стартував 41-м і фінішував сьомим. Можу нарешті сказати, що гонка вдалася. Радий, що в таких складних погодних умовах допустив лише один промах, а хороший хід дозволив відіграти одразу 34 позиції. Продовжую рухатися в правильному напрямку.
Чоловіча збірна України оголосила склад на естафетну гонку етапу Кубка світу в Обергофі.
