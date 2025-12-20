Валерія Дмитренко посіла 8-е місце у масстарті Кубка IBU в Швейцарії
Перемогу здобула француженка Вольдія Ґальмас Полен
28 хвилин тому
Фото: Dmytro Yevenko
Українська біатлоністка Валерія Дмитренко показала восьмий результат у жіночому масстарті Кубка IBU, який відбувся у швейцарському Ленцерхайді.
Дмитренко допустила лише одну хибу на вогневих рубежах.
Ще одна українка, Анна Кривонос посіла 18-е місце з одним промахом та відставанням майже дві хвилини від переможниці Гальмас-Поля. Надія Бєлкіна — 45-та.
Кубок IBU. Жіночий масстарт
1. Вольдія Ґальмас Полен (0+0+0+1) 32:00,1
2. Амандін Менжен (0+0+0+0) +9,5
3. Софі Шово (1+0+1+1) +15,4
..
8. Валерія Дмитренко (0+0+1+0) +1:10,4
18. Анна Кривонос (0+0+1+0) +1:50,2
45. Надія Бєлкіна (4+0+0+1) +4:03,7.
