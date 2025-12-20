Христина Дмитренко — 34-та у персьюті на етапі Кубка світу в Ансі
Переможницею стала Лу Жанмонно з Франції
Біатлоністка Христина Дмитренко стала найкращою з представниць української команди в жіночій гонці переслідування на третьому етапі Кубка світу сезону-2025/26, яка відбулася у французькому Ансі.
Дмитренко, яка стартувала 22-ю за підсумками спринту, допустила одну хибу і фінішувала на 34-й позиції. Ще одна українка, Дарина Чалик, розпочинала персьют із 49-го місця, припустилася п’яти промахів та завершила гонку 54-ю.
Перемогу в персьюті здобула француженка Лу Жанмонно. Срібною призеркою стала фінка Суві Мінккінен, а третє місце посіла італійка Доротея Вірер.
Кубок світу (Ансі). Жіноча гонка переслідування
1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) 27:58.8 хв
2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +30.2
3. Доротея Вірер (Італія, 0+0+1+0) +32.7
...
34. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +2:50.8
54. Дарина Чалик (Україна, 2+0+1+2) +4:47.7
