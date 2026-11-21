Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для Bet it Drives Show оцінив свою промоутерську діяльність.

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Наступна, можлива, ваша цікава роль на майбутнє – промоутер. Як ви себе оціните від 1 до 10?

«На сьогоднішній момент візьмемо вісім. Я – обличчя компанії, тому що я досягнув цілей в боксі, які я для себе ставив».

Компанія – це Ready to Fight?

«Це Usyk 17 Promotions. Так, це й Ready to Fight. Я як обличчя. Дивіться, я один нічого не можу зробити. Так, як і ви. У вас є команда, яка працює і все. Коли кричать: «Я! Я!», – це, мені здається, щось вони на німецькому кажуть».

19 грудня у Львові пройде третій вечір боксу від Usyk 17 Promotions – Rising Stars III: Constellation.

Раніше у Великій Британії передбачили для Усика грошові поєдинки.