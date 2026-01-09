Кубок світу. Чоловічий персьют. Відеотрансляція
У гонці переслідування візьмуть участь 4 українці
близько 1 години тому
Фото: biathlon.com.ua
9 січня у німецькому Обергофі відбудеться чоловіча гонка переслідування у рамках четвертого етапу Кубка світу.
Трансляція персьюту відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 15:50 за київським часом:
Представники збірної України у пасьюті:
15. Віталій Мандзин (1+0) +1:14,1
41. Дмитро Підручний (1+2) +2:07,5
43. Богдан Борковський (1+1) +2:08,7
45. Богдан Цимбал (0+0) +2:11,8