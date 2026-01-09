Олег Шумейко

Капітан збірної України Дмитро Підручний оцінив в інтерв’ю biathlon.com.ua виступ у першій гонці етапу Кубка світу-2025/26 у німецькому Обергофі.

З яким настроєм виходили сьогодні на старт, адже спринт розпочався на мінорній ноті, і на відміну від молодих членів нашої збірної, Ви набагато краще знали Сіверта Баккена та неодноразово змагались з ним?

Звичайно, що ця хвилина мовчання і відео, яке було присвячено йому, навіяло багато суму. Дуже шкода, що його немає з нами, що сталася така трагедія. І, звичайно, що це було сумно перед стартом, але ми професіонали і мусимо збиратися на старт і працювати.

Прокоментуйте свої сьогоднішні промахи.

Важко щось сказати про промахи. Не розумію, чому не йде стрільба у спринті. Допускаю вже вкотре одні й ті ж самі помилки. Стараюся їх виправити і зараз на новорічному зборі працював на цим, щоб їх не допускати. Сподіваюсь, що в подальших стартах краще себе реалізую.

В Обергофі останні роки досить тепла погода, сьогодні ж мінусова температура. Як почувались на дистанції, як працювали лижі?

Взагалі так, сьогодні була досить холодна погода. І ці дні тут досить холодно, сиро. Важко зігрітися. Але, в принципі, по дистанції, не скажу, щоб дуже холодно було, нормально, можна було бігти при такій температурі. Щодо самопочуття, то, в принципі, по дистанції почувався добре. Стосовно лиж, не все так добре було, як би хотілося. Були певні проблеми, але причина 41-ого місця не зовсім у них, а скоріш у стрільбі.

Перші три етапи були для Вас досить важкими через хворобу та її наслідки, як у Німеччині себе почуваєте?

Зараз вже не відчуваю наслідків хвороби. Надіюся, що вона позаду.

Якщо в цілому говорити про сьогоднішній виступ команди у спринті, Ви, як капітан, як оцінюєте його?

Звичайно, що у Віталіка дуже хороший результат з одним промахом. В сьогоднішній гонці – це високий результат. Стосовно решти команди, в принципі, не можу сказати, що зовсім погано, але, звичайно, що треба було краще. Та, думаю, що ми набрали досить хороші очки в Кубок націй. І, в принципі, попадання чотирьох у переслідування при цій конкуренції – це хороший знак. Бачимо, сьогодні багато лідерів також провалювалося, і дехто навіть з дуже швидких спортсменів не попав у пасьют. Тому, загалом, команда, я думаю, може бути задоволена гонкою.

Нагадаємо, що Підручний показав 41-й результат при трьох хибах на стрільбищі.