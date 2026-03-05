Кубок світу в Контіолахті. Жіноча індивідуальна гонка. Відеотрансляція
Україну в гонці представлять 5 біатлоністок
близько 2 годин тому
Олена Городна / Фото - Facebook
Сьогодні, 5 березня, жіночою індивідуальною гонкою стартує сьомий етап Кубка світу з біатлону в Контіолахті.
Початок – о 18.05. Трансляція запланована на платформі Суспільне Спорт та на регіональних каналах Суспільного.
Україну в гонці представлять: Олена Городна, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима і Дарина Чалик.
Раніше став відомий склад чоловічої збірної України на етап Кубка світу в Контіолахті.
