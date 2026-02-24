Став відомий склад чоловічої збірної України на етап Кубка світу в Контіолахті
Дудченко і Лесюк – поза заявкою команди
близько 1 години тому
Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова назвала склад команди на 7-й етап Кубка світу в Контіолахті.
Україна проведе дві заміни у складі – Антон Дудченко і Тарас Лесюк після Олімпіади продовжать змагатись на рівні Кубка IBU, у першій команді їх замінять Богдан Цимбал і Артем Тищенко.
«У нас була проблема з американськими візами, тож поїдуть ті, хто мав їхати (на Кубок IBU - прим.). Вирішували й результати стартів: і на Олімпійських іграх, і на Кубку світу з Кубком IBU. Аналізували, хто куди поїде».
Склад України на етап Кубка світу:
Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал, Артем Тищенко
Етап у Контіолахті буде першим після Олімпійських ігор, змагання пройдуть з 5 до 8 березня. У рамках етапу пройдуть індивідуальні гонки, масстарти та естафети.
Нагадаємо, Підручний висловився про своє майбутнє.