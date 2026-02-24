Володимир Кириченко

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова назвала склад команди на 7-й етап Кубка світу в Контіолахті.

Україна проведе дві заміни у складі – Антон Дудченко і Тарас Лесюк після Олімпіади продовжать змагатись на рівні Кубка IBU, у першій команді їх замінять Богдан Цимбал і Артем Тищенко.

«У нас була проблема з американськими візами, тож поїдуть ті, хто мав їхати (на Кубок IBU - прим.). Вирішували й результати стартів: і на Олімпійських іграх, і на Кубку світу з Кубком IBU. Аналізували, хто куди поїде».

Склад України на етап Кубка світу:

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал, Артем Тищенко

Етап у Контіолахті буде першим після Олімпійських ігор, змагання пройдуть з 5 до 8 березня. У рамках етапу пройдуть індивідуальні гонки, масстарти та естафети.

