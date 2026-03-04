Став відомий склад жіночої збірної України на індивідуальну гонку в Контіолахті
Змагання пройдуть 5 березня
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначив склад команди на індивідуальну гонку восьмого етапу Кубка світу, який пройде у фінському Контіолахті.
Україну в цій дисципліні представлять п'ять біатлоністок. Повідомляє Суспільне Спорт.
6. Олена Городна, 33. Анастасія Меркушина, 69. Христина Дмитренко, 74. Юлія Джима, 80. Дарина Чалик.
Гонка відбудеться 5 березня і розпочнеться о 18:05 за київським часом.
