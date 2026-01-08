Кубок світу в Обергофі. Жіночий спринт. Відеотрансляція
Для Джими це буде перша гонка в сезоні
40 хвилин тому
Юлія Джима / Фото - Getty Images
Сьогодні, 8 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі відбудеться жіночий спринт.
Початок – о 15.15. Трансляція запланована на платформі Суспільне Спорт, телеканалі Суспільне Спорт та на регіональних каналах Суспільного.
Україну у гонці представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина та Олена Городна.
Спершу жіночий спринт було заплановано на 9 січня, проте його перенесли через несприятливий прогноз погоди.
