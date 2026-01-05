Збірна України провела одну заміну перед першим у 2026 році етапом Кубка світу
У заявку на змагання в Обергофі замість Лесюка потрапив Насико
близько 2 годин тому
Фото: biathlon.com.ua
Тренерський штаб чоловічої команди України з біатлону визначився зі складом на етап Кубка світу у німецькому Обергофі, повідомляє Суспільне Спорт:
Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Денис Насико та Богдан Цимбал
У порівнянні з етапом у французькому Ансі замість Тараса Лесюка у заявку потрапив Насико.
Розклад гонок на етапі КС в Обергофі.