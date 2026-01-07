Збірна України оголосила склади на спринтерські гонки етапа Кубка світу в Обергофі
Змагання пройдуть 8 січня
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна України з біатлону визначилася зі складами на спринтерські гонки етапу Кубка світу, що відбудеться в німецькому Обергофі. Повідомляє Суспільне Спорт.
У чоловічому спринті Україну представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал та Денис Насико.
У жіночій спринтерській гонці виступлять Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.
Спринтерські гонки етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі відбудуться у четвер, 8 січня.
