Олег Шумейко

25 січня у чеському Новому Мєсті відбудеться чоловічий масстарт у рамках етапу Кубка світу з біатлону. Єдиною представницею України у гонці мала стати Христина Дмитренко, але лідерка збірної відмовилася задля цілеспрямованої підготовки до Олімпіади-2026.

Трансляція старту відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 19:15 за київським часом.

Нагадаємо, що Дмитренко у короткій індивідуальній гонці фінішувала 21-ю.