Дмитренко відмовилася від участі в останній гонці перед Олімпіадою
25 січня у чеському Новому Мєсті відбудеться чоловічий масстарт у рамках етапу Кубка світу з біатлону. Єдиною представницею України у гонці мала стати Христина Дмитренко, але лідерка збірної відмовилася задля цілеспрямованої підготовки до Олімпіади-2026.
Трансляція старту відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 19:15 за київським часом.
Нагадаємо, що Дмитренко у короткій індивідуальній гонці фінішувала 21-ю.
