Біатлоніст збірної України з біатлону Віталій Мандзин в інтерв’ю Суспільне Спорт поділився думками про виступ на етапі Кубка світу у шведському Естерсунді:

Це мій промах, я його трішки зірвав (про штрафне коло на останній стрільбі у персьюті). Хотів тікати на коло швидше, але десь не витримав та схибив. Прикро за нього, бо я вже по трасі розумів: якби не цей промах – не було б такої щільної боротьби і було б легше останнє коло добігати. Але в принципі гонка досить непогано склалася для мене.

Я вийшов на коло за шведом (Стефанссоном) – я його в принципі одразу наздогнав та перегнав, бо розумів, що позаду можуть накочувати суперники. Але суперники під'їхали до мене і почали обходити на підйомі. У мене було вже недостатньо сил для спринтерського ривку у підйом, тож я просто сів на спину та тримався до фінішу, сподіваючись, що я з-за спини вискочу та обжену. Не вистачило трішки сил, щоб дотерпіти та відіграти ці кілька місць.

Був досить непоганий етап. Так, склалося, може десь не кращим чином, але з кожною гонкою стає все краще і краще. Задоволений, що входжу у хороші кондиції. Розумію, що на такому рівні можна бігати та конкурувати з найсильнішими. Задоволений підсумками цього першого етапу.