Мандзин фінішував у топ-20 гонки переслідування етапу Кубка світу в Естерсунді
Персьют виграв Кантен Фійон Майє
10 хвилин тому
Фото: biathlon.com.ua
На етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася чоловіча гонка переслідування.
Віталій Мандзин, який стартував 24-м, зумів пробитися до першої двадцятки. На фініші українець програв переможцю гонки Кантену Фійону Майє трохи менше двох хвилин.
Інший представник України Богдан Борковський невдало відпрацював на стрільбищі, припустившись 7 промахів.
Кубок світу. Естерсунд, Швеція. Чоловіки. Персьют
1. Кантен Фійон Майє (Франція, 1+1+0+0) 27:39.9
2.Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+1) +18.2
3. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+1+0+1) +17.8
...
19. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +1:54.7
53. Богдан Борковський (Україна, 1+2+3+1) +5:21.2