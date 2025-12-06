«Треба з чогось починати». Мандзин підсумував свій результат на етапі Кубка світу
Український біатлоніст відзначив, що гонка виявилася складною
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував 24-й результат у спринтерській гонці на етапі в Естерсунді, зазначивши, що залишився дещо розчарованим промахом на «стійці».
За його словами, він розраховував відпрацювати стрільбу чисто. Слова наводить Суспільне Спорт.
Трішки прикро за промах на «стійці», бо я хотів стріляти чисто. На жаль, не склалося, та й ходом фізично було важко. Але, в принципі, я подивився на проміжний фінішний результат — маю залишитися у топ-30. Треба з чогось починати.
Лесюк — у топ-10 спринту на етапі Кубку IBU в Обертілліаху.