Денис Сєдашов

Український біатлоніст Віталій Мандзин вперше в новому сезоні етапу Кубка світу потрапив у залікову зону, фінішувавши 24-м у чоловічому спринті на етапі в шведському Естерсунді. Українець допустив одне штрафне коло, але це дозволило йому кваліфікуватися до гонки переслідування.

Ще один представник України, Богдан Борковський, також відібрався до переслідування, завершивши спринт 43-м після двох штрафних кіл. Третій учасник, Богдан Цимбал, не потрапив до залікової зони — 61-й.

Перемогу в гонці здобув норвежець Йоган-Олав Ботн, друге місце посів його співвітчизник Мартін Улдаль, а замкнув трійку призерів француз Кантен Фійон Майє.

Стало відомо, чому Дудченко пропустить спринт в Естерсунді.