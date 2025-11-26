Олег Шумейко

Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко з sport-express.ua поділилася очікуваннями від Олімпіади-2026.

Як ви оцінюєте свою форму?

Поки що не можу сказати. Коли візьму старт, тоді скажу. Сама підготовка у тренувальному плані виглядає дуже гарно, мені подобаються міста, де вона проходить. Але як усе буде у змагальному плані – треба дивитися через місяць.

Ви одна з лідерок української команди біатлоністок. Всі чекають від вас медалі Олімпіади. А що особисто для вас буде успіхом?

Для мене будь-яка медаль на Іграх – це залік, бо вона оцінка моїх зусиль.

Як вам траса у долині Антольц-Антерсельва в Італії, де проходитимуть змагання біатлоністів на Олімпіаді?

Траса справді класна. Висота над рівнем моря і рельєф роблять її специфічною. Навантаження тут відчутне, і воно трохи вибиватиме з сил усіх спортсменів. Десь буде складно, але саме в таких умовах можна боротися й чіплятися за кращі позиції. Сподіваюсь, у мене це вийде.

Нагадаємо, що IBU не планує повернення росіян до змагань.