Лідерка збірної України: «Для мене будь-яка медаль на Олімпіаді…»
Дмитренко розповіла, що їй до вподоби траса, де проходитимуть змагання з біатлону на Іграх-2026
близько 2 годин тому
Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко з sport-express.ua поділилася очікуваннями від Олімпіади-2026.
Як ви оцінюєте свою форму?
Поки що не можу сказати. Коли візьму старт, тоді скажу. Сама підготовка у тренувальному плані виглядає дуже гарно, мені подобаються міста, де вона проходить. Але як усе буде у змагальному плані – треба дивитися через місяць.
Ви одна з лідерок української команди біатлоністок. Всі чекають від вас медалі Олімпіади. А що особисто для вас буде успіхом?
Для мене будь-яка медаль на Іграх – це залік, бо вона оцінка моїх зусиль.
Як вам траса у долині Антольц-Антерсельва в Італії, де проходитимуть змагання біатлоністів на Олімпіаді?
Траса справді класна. Висота над рівнем моря і рельєф роблять її специфічною. Навантаження тут відчутне, і воно трохи вибиватиме з сил усіх спортсменів. Десь буде складно, але саме в таких умовах можна боротися й чіплятися за кращі позиції. Сподіваюсь, у мене це вийде.
Нагадаємо, що IBU не планує повернення росіян до змагань.