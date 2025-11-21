Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відповів на питання пропагандистського видання «Советский Спорт» про допуск російських атлетів до міжнародних турнірів.

«IBU прийняв до уваги заяву Майгурова. Нині жодних змін не передбачається. Тим часом, виконавча рада уважно стежить за розвитком подій на місцях у зв’язку з рішенням про припинення членства Союзу біатлоністів росії (СБР) та білоруської федерації біатлону (БФБ) у відповідності з рішенням конгресу і призначила групу моніторингу, яка регулярно звітує.

Більше того, у правилах заходів та змагань IBU не передбачена участь нейтральних спортсменів».