Міжнародний союз біатлоністів відповів, чи планується допуск росіян до змагань
Нічого не змінилося
7 хвилин тому
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відповів на питання пропагандистського видання «Советский Спорт» про допуск російських атлетів до міжнародних турнірів.
«IBU прийняв до уваги заяву Майгурова. Нині жодних змін не передбачається. Тим часом, виконавча рада уважно стежить за розвитком подій на місцях у зв’язку з рішенням про припинення членства Союзу біатлоністів росії (СБР) та білоруської федерації біатлону (БФБ) у відповідності з рішенням конгресу і призначила групу моніторингу, яка регулярно звітує.
Більше того, у правилах заходів та змагань IBU не передбачена участь нейтральних спортсменів».
Раніше президент СБР Віктор Майгуров заявив журналістам, що в IBU є час видати росіянам wild card до кінця грудня без звернення до Спортивного арбітражного суду (CAS) з російської сторони.
Нагадаємо, IBU вирішив не допускати росіян до Олімпіади-2026 після рекомендацій МОК.
