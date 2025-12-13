Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин висловився про виступ у спринті етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені.

Віталію, що завадило сьогодні відпрацювати на стрільбищі без хиб?

Ну, скажу відверто, що тут рубіж такий нелегкий, підхід до нього досить робочий, підходиш з високого пульсу. Сьогодні, можливо, трішки через промах я старався на трасі більше відігравати. І, напевно, десь це завадило трішки більше концентрації видати на самому рубіжі.

Гохфільцен вище ніж Естерсунд, як Ви себе тут почуваєте?

Так, насправді трішки відчутна висота, тобто м'язи швидше затікають і сповільнюються. Але, в принципі, ми всі в однакових умовах, тому потрібно також показати хороший результат.

Наша команда з хвороб почала цей сезон. Щодо здоров'я, як Ви себе почуваєте?

Ну, насправді, непогано. Хотілося б десь трішки краще показати результат. Наприклад, сьогодні я розумію, що хід досить непоганий. І можна було показувати хороший результат. Але, на жаль, стрільба сьогодні підвела. Тому будемо надіятися на подальші гонки.

Поки саме Ви приносите команді залікові бали. Як ставитеся до оцієї ситуації з хворобами, до то, що команда розпочала сезон не на дуже оптимістичній ноті?

Ну, звісно, що хотілося б кращого командного результату від всіх. Але, на жаль, поки що складається так. Та я думаю, що в майбутньому буде краще і краще.

