Денис Сєдашов

Український біатлоніст Дмитро Підручний не вийде на старт індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За словами спортсмена, він відчув біль у горлі, тому вирішив пропустити сьогоднішній старт.

Підручний був у заявці на гонку, тож тепер тренерський штаб має визначити, ким його замінити.

