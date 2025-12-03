Підручний пропустить індивідуальну гонку в Естерсунді: відома причина
Проблеми зі здоров’ям змусили біатлоніста відмовитися від участі
близько 9 годин тому
Фото: biathlon.com.ua
Український біатлоніст Дмитро Підручний не вийде на старт індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді. Про це він повідомив у своїх соцмережах.
За словами спортсмена, він відчув біль у горлі, тому вирішив пропустити сьогоднішній старт.
Підручний був у заявці на гонку, тож тепер тренерський штаб має визначити, ким його замінити.
