Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин в інтерв’ю biathlon.com.ua оцінив виступ у короткій індивідуальній гонці на етапу Кубка світу у чеському Новому Мєсті.

Стрільба сьогодні була дуже складною, практично у всіх учасників гонки, розкажіть про свою роботу на вогневих, про умови на стрільбищі?

Насправді, так, сьогодні були не найпростіші погодні мови, але, в принципі, можна було стріляти краще, особливо на першій стійці. Насправді, мої два промахи прикрі, тому що міг їх не робити, і повинен був їх не робити, але, на жаль, сталося як сталося.

Здавалось, що гонка пішла зовсім не так, як планувалось, і три штрафи, це досить суттєво. З яким настроєм йшли на другу половину гонки, адже рано стартували і не знали, що сьогодні на стрільбі хиб багато?

Насправді я розумів, що сьогодні можуть багато людей на стрільбі промахуватись, тому старався максимально розумно розкласти силу по всій дистанції, і також сконцентруватися на вогневому рубежі. Тому і другу частину гонки проводив так, щоб показати хороші, гідні результати.

Гонки у Нове Мєсто починаються досить пізно, яким стартам ви віддаєте перевагу: денним чи вечірнім?

Насправді, я вже до початку цієї гонки не знав, чим зайнятися, що робити, тому що реально 6:15 за європейським часом – це вже дуже пізно. Розумію, для чого організатори роблять такі гонки, для стимулювання більшої активності вболівальників, але, насправді, це вже занадто пізно, як на мене, тому я віддаю більшу перевагу обіднім гонкам. Ти можеш добре виспатись і добре підготуватися до гонки, і, в принципі, бути максимально готовим до неї.

Які загальні враження від початку етапу в Нове Мєсто, адже Ви полюбляєте стадіони, де шумно, драйвово і гучно вболівають?

Сьогодні стадіон був не повністю заповнений, але було досить таки шумно і на стадіоні, і по трасі. Насправді, це дуже круті емоції, і, так, я полюбляю такі стадіони, тому покладаю надії на два наступних старти, які будуть ще на цьому на етапі.

Нагадаємо, що Мандзин увійшов до складу збірної України на Олімпіаду-2026.