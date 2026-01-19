Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин в інтерв’ю biathlon.com.ua висловився про гонку переслідування на етапі Кубка світу у Рупольдингу та підбив підсумки виступам на змаганнях у Німеччині:

Гонка видалась зовсім непоганою, враховуючи те, що лижний хід був досить хорошим і можна було боротися за гарні позиції. На жаль, промахи це завадили зробити. Та і 41-а стартова позиція в Рупольдінгу, це досить далеке місце, щоб напевно боротися за високі позиції, але все можливо, тому рухаємося далі.

На вогневих у гонках переслідування багато хибили: у дівчат всього дві спортсменки чисто відпрацювали, у чоловіків – троє. Прокоментуйте, будь ласка, свою стрільбу, та погодні умови на стрільбищі.

В принципі, на стрільбі були сприятливі погодні умови, тому можна було стріляти чисто, і трішки прикро, що не вийшло це зробити, насправді.

Останнє коло було не просто хорошим, а прекрасним, Ви відпустили лідера за швидкістю, Понсілуому, всього на дев’ять секунд. Як працювалось на фініші?

Насправді було так, вийшов в досить щільній групі, розумів, що можна поборотися ще за декілька позицій. Інші сильні хлопці з інших збірних також тягнули вперед, тому фінішне коло вийшло доволі непоганим.

Як в цілому оцінюєте для себе етап у Рупольдінгу?

В актив собі його не можу занести, скоріш за все, через певні причини, тому що не вийшло показати того, чого я хотів. Знову ж таки, в переслідуванні набагато кращий виступ ніж у спринті з кращою стрільбою. Не вийшло, на жаль, зробити так, щоб поборотися у персьюті за вищі місця, тому шкода.

Які подальші плани, чи візьмете участь у гонках шостого етапу Кубку світу в Нове Мєсто?

Так, ми з командою вирушаємо в Нове Мєсто вже безпосередньо на шостій етап, тому будемо старатися там показати кращий результат.

Відзначимо, що капітан «синьо-жовтих» Дмитро Підручний пропустить етап КС у Чехії заради підготовки до Ігор-2026.