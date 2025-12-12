Мандзин став найкращим серед українців у спринті Кубка світу у Гохфільцені
Всі представники України кваліфікувалися до гонки переслідування
43 хвилини тому
Фото: biathlon.com.ua
В австрійському Гохфільцені відбувся чоловічий спринт у рамках етапу Кубка світу-2025/26 з біатлону.
Найкращий виступ серед українців продемонстрував Віталій Мандзин, який фінішував у топ-30. Представник України з двома промахами програв переможцю гонки Томаззо Джакомелю трохи більше як півтори хвилини.
Кубок світу. Гохфільцен, Австрія. Чоловіки. Спринт
1. Томаззо Джакомель (Італія, 0+0) 23:04.5
2. Еррік Перро (Франція, 0+0) +4.0
3. Філіпп Горн (Німеччина, 0+0) +6.0
...
30. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:37.4
44. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +1:53.1
48. Дмитро Підручний (Україна, 3+0) +1:58.0
59. Віталій Борковський (Україна, 1+1) +2:15.5