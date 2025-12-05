Денис Сєдашов

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина підбила підсумки виступів збірної України на першому етапі Кубка світу в Естерсунді та закликала не робити передчасних висновків після невдалого старту. Слова наводить Суспільне Спорт.

За її словами, результати в Естерсунді традиційно можуть суттєво відрізнятися від того, що спортсмени показують протягом сезону.

Наврочили, що тут скажеш. Є таке поняття Естерсунду: перший етап часто не відповідає тому, що біатлоніст показує надалі. Буває, хтось виграє тут медалі, а потім ледве потрапляє у гонку переслідування по сезону. А комусь навпаки — не йде зовсім, але вже за тиждень у горах усе змінюється. Анастасія Меркушина

Вона наголосила, що команда зберігає оптимізм і працює з прицілом на головні старти зими.

Ми віримо у збірну, віримо в майбутнє. Перший етап не вдався, але ми й так готувалися під основні старти. Не хотілося так починати сезон, проте сподіваємося, що далі буде значно краще. Анастасія Меркушина

Україна провалила спринтерську гонку і матиме лише одну біатлоністку в персьюті Естерсунда.