Дудченко і Меркушина – 12-ті в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Естерсунді
Перемогу здобула Швеція
близько 17 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна України посіла 12-те місце в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Антон Дудченко та Олександра Меркушина використали 11 додаткових патронів і заробили одне штрафне коло, яке Дудченко отримав на стійці першого етапу.
Перемогу в синглміксті здобула національна команда Швеції, другими фінішували норвежці, а Франція замкнула призову трійку.
