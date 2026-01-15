Збірна України назвала склад на спринт Кубка світу – з Джимою, але без Меркушиної
У гонці візьмуть участь 5 українок
близько 1 години тому
Фото: biathlon.com.ua
16 січня у німецькому Рупольдингу відбудеться жіночий спринт у рамках етапу Кубка світу з біатлону.
Трансляція гонки пройде на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 15:30 за київським часом.
Стартлист команди України:
15. Христина Дмитренко
37. Олена Городна
71. Дарина Чалик
79. Юлія Джима
84. Валерія Дмитренко
Нагадаємо, що в естафеті українки фінішували 14-ми.