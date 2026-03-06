Денис Сєдашов

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний продемонстрував найкращий результат серед українців в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

Підручний завершив дистанцію на 16-й позиції. Українець припустився лише однієї хиби на чотирьох вогневих рубежах. Решта представників української команди — Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал — не змогли нав’язати боротьбу за високі місця і фінішували за межами топ-50.

Переможцем гонки став француз Ерік Перро, який на 29.9 секунди випередив норвежця Штурлу Легрейда.

Кубок світу з біатлону. Результати чоловічої індивідуальної гонки (Контіолахті)

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 44:55.7

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +29.9

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) +47.9

4. Лукас Гофер (Італія, 0+0+0+0) +1:18.1

5. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+1+0+1) +2:19.6

6. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+1+0+0) +2:20.1

...

16. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) +3:45.3

60. Богдан Борковський (0+2+2+0) +7:05.1

63. Віталій Мандзин (2+0+2+1) +7:33.7

78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2

79. Богдан Цимбал (1+1+1+1) +9:13.7

Етап у Контіолахті продовжиться у суботу, 7 березня.

