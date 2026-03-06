Денис Сєдашов

Українська біатлоністка Олександра Меркушина завоювала золоту медаль у масстарті-60 на юніорському чемпіонаті світу в німецькому Арбері.

Українка захопила лідерство вже після другої стрільби і впевнено втримала першу позицію до фінішу. Срібну призерку з Латвії Олександра випередила на 19,9 секунди.

Попри три промахи на вогневих рубежах, Меркушина стала найкращою за показником швидкострільності та продемонструвала третій час за швидкістю на дистанції.

Для Олександри Меркушиної це вже друга нагорода на поточному турнірі в Арбері — раніше вона стала срібною призеркою в індивідуальній гонці.

Тарасюк — володарка Малого кришталевого глобуса у спринті.