Денис Сєдашов

Донецький Шахтар на виїзді здобув непросту перемогу над Олександрією у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги.

З перших хвилин матчу гірники заволоділи ігровою перевагою, проте втілити контроль м'яча у забиті голи до перерви не вдалося. Натомість господарі поля мали свій супершанс — Папа Ндіага Яде міг виводити Олександрію вперед, але після його потужного удару м'яч влучив у стійку воріт.

У другому таймі тиск донеччан на ворота суперника лише посилився. Вирішальний епізод стався на 61-й хвилині — Педро Енріке виконав простріл у штрафний майданчик, де Лассіна Траоре переправив м’яч у сітку — 1:0.

УПЛ. 19-й тур

Олександрія – Шахтар – 0:1

Гол: Траоре, 61

