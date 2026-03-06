Гол Траоре приніс Шахтарю перемогу над Олександрією
Гірники здобули важливі три очки на виїзді
близько 1 години тому
Донецький Шахтар на виїзді здобув непросту перемогу над Олександрією у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги.
З перших хвилин матчу гірники заволоділи ігровою перевагою, проте втілити контроль м'яча у забиті голи до перерви не вдалося. Натомість господарі поля мали свій супершанс — Папа Ндіага Яде міг виводити Олександрію вперед, але після його потужного удару м'яч влучив у стійку воріт.
У другому таймі тиск донеччан на ворота суперника лише посилився. Вирішальний епізод стався на 61-й хвилині — Педро Енріке виконав простріл у штрафний майданчик, де Лассіна Траоре переправив м’яч у сітку — 1:0.
УПЛ. 19-й тур
Гол: Траоре, 61
КДК УАФ виніс жорсткий вердикт Олександрії у справі непроведеного матчу.