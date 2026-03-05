«Хочу бій з Усиком»: Опетая кинув виклик українцю
Володар титулу IBF заради бою готовий змінити вагову категорію
близько 1 години тому
Непереможений чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі Джей Опетая (29-0, 23 KO) висловив готовність піднятися у королівський дивізіон заради мегафайту з лідером надважкої ваги Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Слова наводить Seconds Out.
Джей зізнався, що давно стежить за кар'єрою українця і вважає його еталоном майстерності.
Я вважаю, що Усик — один з найкращих, якщо не найкращий суперважковаговик свого покоління. Він великий боєць. Але чувак, це бій, який я б точно прийняв, з усією повагою, я б дуже хотів опинитися в рингу проти такого, як він. І ще те, як він б’ється. Це чиста наука боксу, те, як він перемагає цих здорованів, те, яким крутим чемпіоном він був у крузервейті. Я завжди відчував, що я трохи нижче, але досить близько — буквально на пару років позаду. Але тепер я тут, і якщо такий бій відбудеться…
8 березня Опетая проведе бій проти американця Брендона Глентона (21-3, 18 КО) на турнірі Zuffa Boxing 04.