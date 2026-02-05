Олег Шумейко

Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний в інтерв’ю НОК України поділивс думками про виступ на четвертих Олімпійських іграх:

Четверта Олімпіада багато чого дає в плані розуміння, що це таке. Пам’ятаю свою першу Олімпіаду – тоді все було з великими відкритими очима, все нове і все «вау». А зараз цей досвід справді дуже допомагає.

Про погляд на професійних біатлоністів у дитинстві:

Думок, що я буду колись на Олімпіаді, не було звичайно. І коли починав займатися спортом, я думав, що ті, хто виступають на такому високому рівні, це, так би мовити, якісь надлюди. І пробитися туди дуже важко і практично майже нереально. Але крок за кроком, тренуючись, вірячи в себе, я йшов до своєї олімпійської мрії. Пам'ятаю, коли вперше з'їздив на свої перші Олімпійські ігри – це було просто щось неймовірне. Я довго не міг усвідомити, що я є олімпійцем і що представляю свою країну на найвищому рівні.

Склад чоловічої команди України на ОІ-2026.