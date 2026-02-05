Підручний назвав головну небезпеку траси на Олімпіаді-2026
Капітан команди України відзначив, що гонка у високогір’ї не буде простою
близько 2 годин тому
Фото: НОК України
Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний висловився в інтерв’ю НОК України про трасу, на якій відбуватимуться змагання на Олімпійських іграх-2026 в Італії:
Траса може здаватися нескладною, але тут практично немає де відпочивати. А 1700 метрів над рівнем моря дуже сильно впливають на організм – іноді висота буквально «вирубає».
Склад чоловічої команди України на ОІ-2026.