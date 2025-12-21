Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний висловився в інтерв’ю biathlon.com.ua про виступ у персьюті на етапі Кубка світу у французькому Ансі:

Два промахи на чотири рубежі, то можна сказати, що на 90 % справився зі стрільбою і, звичайно, що вона була краще, ніж учора.

По дистанції як сьогодні працювалось, адже гонка переслідування була дуже швидкою?

Я б не сказав, що я працював повільніше сьогодні, ніж вчора у спринті. На перших двох колах час відносно лідерів був третій, четвертий, п'ятий трішки важче було, відставання збільшилося, але воно було в районі такого ж, як і вчора. Тобто дистанція довше була, але відставання плюс-мінус таке ж і залишилося. Стан сьогодні був хороший в мене, біглося добре, гонка була динамічна, дуже швидка.

Персьют, така досить непередбачувана гонка, і все ж ви планували заздалегідь свій виступ, тож чи все вдалося, задоволені собою наразі?

Загалом задоволений те, що вдалося покращити стрільбу, але ці дві помилки також зайві і добре, що з кожною гонкою краще себе почуваю на трасі і відхожу від наслідків хвороби.

Що тут, в Ансі, для Вас було найважчим на стартах?

Та не було якогось важкого фактору. В перший день не справився зі стрільбою, сьогодні вже краще було, але якогось один фактор важко виділити.

Гонка переслідування – одна з Ваших найулюбленіших, отримали задоволення від свого виступу?

Так, сьогодні хороша гонка була, динамічна, мені сподобалася постійна і така гостра боротьба із суперниками.

Нагадаємо, що у гонці переслідування Підручний фінішував 29-м.