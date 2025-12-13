Підручний: «Ще відчуваю наслідки хвороби»
Дмитро в персьюті став лише 46-м
близько 2 годин тому
Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у гонці переслідування на етапі Кубка світу в Гохфільцені. Слова біатлоніста навів портал biathlon.com.ua.
Дмитро фінішував 46-м з трьома промахами. Переможцем став француз Ерік Перро. Найкращий серед українців — Віталій Мандзин (26-те місце).
«Різниця велика з учорашнім, коли схибив тричі на одній стрільбі. Ще відчуваються наслідки хвороби — тиждень майже не тренувався. З лижами сьогодні було гірше, ніж хотілося. Усе це разом і дало такий результат».
Дмитро додав, що працювалося середньо, але з урахуванням фізичного стану — нормально. Українські вболівальники на трасі мотивували його.
«Дуже приємно чути їхні голоси, це допомагає бігти швидше. Дякую, що знаходять час підтримати».
